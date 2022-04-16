إمام عاشور يعود لتشكيل الزمالك الأساسي

ينوي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء بعض التعديلات الفنية على تشكيل الفريق الأساسي في مباراة الاتحاد السكندري المُقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل فريق الكرة بالزمالك في آخر مبارياته أمام فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة إمام عاشور لتشكيل الفريق الأساسي أمام الاتحاد السكندري في المباراة المُقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

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