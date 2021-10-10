وليد سليمان لـ«إمام عاشور»: «ركز في الكورة شوية»

أكد وليد سليمان جناح الأهلي، أن إمام عاشور لاعب نادي الزمالك من اللاعبين المميزين لكن عليه أن يركز في الكرة ويبتعد عن الجمهور قائلًا: «مستقبله كويس، بس يركز في الكورة شوية، وميركزش في حاجة تانية، لأنه مركز مع الجمهور، خليه يبعد».

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته اليوم، ببرنامج «مساء dmc»، الذي يذاع على شاشة dmc، أن إمام عاشور يمتلك مهارات رائعة: «لازم يركز في الكورة عشان مهارته تخليه في حتة أحسن من كده، ومش زعلان منه والموضوع انتهى وعدّى، ولو قابلته معنديش مشكلة، لكن معتذرليش عشان أقبل اعتذاره».

مينفعش أتباهى بحاجة مش حلوة

وواصل: «لما أعمل حاجة مش حلوة مش بطلع أحفل ولا أتباهى بيها، مينفعش نتباهى بالغلط، لكن لو ده حصل تبقى مشكلة عندكم وعنده».

تفاصيل الواقعة

وكان إمام عاشور قد اعتدى على وليد سليمان، بعد مباراة كأس السوبر التي جمعت بين الأهلي والزمالك، في فبراير من العام الماضي، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.

وحول هذه المباراة، قال وليد سليمان إن تلك الفترة شهدت تعرض الأهلي لظلم كبير: «الناس كانت بتتعدى على الأهلي ورموزه بالألفاظ والكلام، ومقصدش أقول ظلم تحكيمي».