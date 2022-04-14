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محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء

كتب:

محمد مجدي
02:23 م | الخميس 14 أبريل 2022
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1342 لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019.

كما أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 1343 لسنة 2022 بأن يعد مستشفى الأقصر الدولي بمحافظة الأقصر الموضح كل بياناته بالكشف المرفق رقم «1» من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وللاطلاع على القرارات، من هنا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.