الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1342 لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019.

كما أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 1343 لسنة 2022 بأن يعد مستشفى الأقصر الدولي بمحافظة الأقصر الموضح كل بياناته بالكشف المرفق رقم «1» من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

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