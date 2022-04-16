عاجل.. روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

قررت روسيا حظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها،وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إدراج وزيري الخارجية والدفاع في بريطانيا بالقائمة السوداء

وأدرجت روسيا وزيرة خارجية بريطانيا ووزير الدفاع على القائمة السوداء.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنَّ القوات الروسية عملت على تدمير جسور وتفخيخ طرق أثناء انسحابها، مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة بالبنية التحتية في أوكرانيا بسبب القصف الروسي

أضرار كبيرة فى البنية التحتيه الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وفرضت عددًا من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالى.

العالم على أبواب أزمة غذاء

كانت الخارجية الروسية صرحت بأن لديها وثائق عن البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي في أوكرانيا، كما تقول إن إلمانيا كانت تنسق عملها في المجال البيولوجي مع الولايات المتحدة التي أنشأت شبكة من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، صرحت الحكومة الأوكرانية بأن الحصار الروسي لموانئنا له عواقب على الغذاء عالميا، مؤكدة أن العالم على أبواب أزمة غذاء بسبب الحرب الروسية.