بفانوس وعباية رمضان والسعف.. وزيرة الهجرة تحتفل بـ«اتكلم عربي»

احتفلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحلول شهر رمضان الكريم، وحد السعف، حيث ارتدت عباءة رمضان، ومسكت بيدها فانوس، وفي اليد الأخرى السعف، احتفالاً بشهر رمضان الكريم.

نبيلة مكرم: بيجمعنا كلنا إننا مصريين وكلنا واحد

وقالت وزيرة الهجرة: «بنتكلم عربي وبنتكلم عن هويتنا، وبيجمعنا كلنا إننا مصريين واحترامنا لبعضنا فى إطار عاداتنا وتقاليدنا المصرية».

جاء ذلك، على هامش فعاليات إفطار وكرنفال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الموافق ١٦ أبريل الجاري، بمدرسة سانت فاتيما، بمدينة نصر.

كما شاركت وزيرة الهجرة، طلاب المدرسة، في تعبئة عدد من كراتين رمضان، والتي تحمل اسم "اتكلم عربي".