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بفانوس وعباية رمضان والسعف.. وزيرة الهجرة تحتفل بـ«اتكلم عربي»

كتب:

منة عبده
08:33 م | السبت 16 أبريل 2022
وزيرة الهجرة تحتفل بالمبادرة

وزيرة الهجرة تحتفل بالمبادرة

احتفلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحلول شهر رمضان الكريم، وحد السعف، حيث ارتدت عباءة رمضان، ومسكت بيدها فانوس، وفي اليد الأخرى السعف، احتفالاً بشهر رمضان الكريم.

نبيلة مكرم: بيجمعنا كلنا إننا مصريين وكلنا واحد

وقالت وزيرة الهجرة: «بنتكلم عربي وبنتكلم عن هويتنا، وبيجمعنا كلنا إننا مصريين واحترامنا لبعضنا فى إطار عاداتنا وتقاليدنا المصرية».

جاء ذلك، على هامش فعاليات إفطار وكرنفال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الموافق ١٦ أبريل الجاري، بمدرسة سانت فاتيما، بمدينة نصر.

كما شاركت وزيرة الهجرة، طلاب المدرسة، في تعبئة عدد من كراتين رمضان، والتي تحمل اسم "اتكلم عربي".

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.