وزيرا الهجرة والتعليم: «اتكلم عربي» تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية

افتتح السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات «احتفال اتكلم عربي» بإحدى المدارس الدولية في القاهرة.

وحضر الفعاليات عدد من سفراء مبادرة «اتكلم عربي»، وهم: سماح أبو بكر عزت الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال، والإعلامية الدكتورة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والداعية مصطفى حسني، وعدد من الإعلاميين، ومنهم الدكتور محمد فتحي، ياسمين نور الدين، وأحمد سالم، ونادر يونان وهو أحد رواد التعليم الخاص في مصر، وماجد فوزي مدير مؤسسة «ويل سبرينج».

وبدأت الفعاليات بعرض فيديوهات قصيرة عن المبادرة، وكذلك الأغنية الرسمية لها وهي من غناء المطربة كارول سماحة، فضلا عن فيديو توضيحي للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وزيرا الهجرة والتعليم في حلقة نقاشية مع عدد من الطلاب

ثم أعقب ذلك عقد حلقة نقاشية مع عدد من طلاب المدرسة، شارك فيها وزيرا الهجرة والتعليم وباقي الحضور من سفراء مبادرة «اتكلم عربي»، ورحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالحضور، وهنأتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وتحدثت مع المشاركين في الاحتفال عن أعيادنا ومناسباتنا الوطنية والدينية وعن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة، من أجل حثهم على ضرورة الارتباط بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العريق بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر، مؤكدة أهمية تحميل التطبيق الإلكتروني لمبادرة «اتكلم عربي» ومتابعته، الذي حقق تفاعلا كبيرًا من أبنائنا بالخارج وأولياء أمورهم.

«اتكلم عربي» تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية

وقالت وزيرة الهجرة إن مبادرة «اتكلم عربي» مبادرة رئاسية تستهدف المصريين بالخارج للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية لأن لغتنا هي التي نتواصل بها سويا وهي الملاذ للحفاظ على هويتنا، مشيرة إلى أننا نستهدف التحدث باللغة العربية ولكننا نستهدف أيضا التمسك والتعرف على عادتنا وتقاليدنا وهويتنا، فنحن مختلفون ولكن جميعنا مصريين.

إضافة مادة عن قبول الآخر في مناهج التعليم

وأضافت أنه لابد أن يكون هناك احترام فيما بيننا ولدينا مبدأ قبول الآخر حتى مع الاختلاف بيننا فنحن جميعنا مصريون نعيش في وطن واحد، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم في إطار تطوير المناهج الدراسية ولأول مرة جرت إضافة مادة تتحدث عن قبول الآخر وهذه هي سمات الجمهورية الجديدة، ذلك المصطلح الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نتعلم منه كقيادة سياسية تؤمن بالتنوع والاختلاق وقبول الآخر.

وطرحت السفيرة نبيلة مكرم، عددا من الأسئلة على الطلاب المشاركين، ومنها: ما هي أفضل الأكلات التي يتميز بها شهر رمضان؟، ولماذا نحتفل بعيد أحد الزعف؟، مؤكدة أننا خلال هذه الفترة نحتفل بالعديد من الأعياد والمناسبات الدينية في وقت واحد وجميعنا نحتفل سويا على أرض مصر وطننا.

لفتت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية لأبنائنا، في إطار المبادرة الرئاسية.

وزير التعليم: إتاحة المناهج عبر تطبيق «اتكلم عربي»

وأكد شوقي، أن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

ووجه الوزير رسالة إلى الحضور من الطلاب بالاهتمام باللغة العربية وتذوق جمالها بجانب تعلم اللغات الأجنبية، مشيرا إلى فتح منصة التعليم الإلكترونية لابنائنا بالخارج بجانب توفير الكتب.