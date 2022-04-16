السجن 3 سنوات لـ3 موظفين بتهمة اختلاس 829 ألف جنيه بالغربية

اسدلت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار مصطفى محمد، اليوم السبت، الستار على واقعة اختلاس مبلغ 829 ألف جنيه من إحدى الجمعيات الزراعية في مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بالحكم على 3 موظفين بالسجن 3 سنوات والفصل من الوظيفة ورد المبلغ المختلس، كما قررت هيئة المحكمة براءة 3 متهمين آخرين، من الاتهامات الموجهة إليهم.

تفاصيل اختلاس قيمة أسمدة الجمعية الزراعية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً بقيام 7 موظفين في إحدى الجمعيات الزراعية بإحدى قرى مركز كفر الزيات، وهم «هـ. أ.»، مدير الجمعية الزراعية، و«ع. م.»، 56 سنة، فني هندسي بالإدارة الزراعية وأمين مخازن الجمعية، و«س. ع.»، 48 سنة، كاتب بالتعاون الزراعي ومفتش الجمعية الزراعية، و«ب. و.»، 48 سنة، عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية وأمين الخزينة، و«أ. أ.»، 59 سنة، كاتب بالجمعية الزراعية وعضو مجلس إدارة الجمعية، و«س. أ.»، 54 سنة، كاتب بالجمعية الزراعية بالقرية التي شهدت الواقعة، و«أ. د.»، 58 سنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية، باختلاس الأسمدة والتقاوي الزراعية، والمملوكة إلى جهة عملهم، والمسلمة إليهم لصرفها إلى المزارعين التابعين للجمعية الزراعية جهة عملهم طبقاٍ لنظام الصرف المقرر، وتوريد قيمتها إلى خزينة تلك الجهة، إلا أنهم اختلسوها لأنفسهم.

وتبين أن الكميات التي جرى اختلاسها تقدر، وقت ارتكاب الواقعة، بنحو 2335 شيكارة من سماد اليوريا المدعم، بإجمالي مبالغ تخطت 829 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، والبراءة لـ3 آخرين، وإسقاط الاتهام عن السابع لوفاته.

انتحار مدير الجمعية الزراعية

وشهدت أحداث القضية، إقدام «هـ. أ.»، مدير الجمعية الزراعية، على إنهاء حياته، بتناول حبوب الغلة السامة، بعد إحالته للشؤون القانونية، حيث رفض حضور التحقيق الذي أجرته المديرية، وأقر بأنه المسؤول الفعلي عن العجز، لافتاً إلى أنه سوف يسدد ثمن العجز، غير أنهم فوجئوا اليوم الثاني بوفاته وأقدامه على إنهاء حياته.

قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

تضمن قرار الإحالة أن المتهمين اختلسوا الأسمدة والتقاوي الزراعية المبينة وصفاً، وقيمتها بالتحقيقات قدرت 829 ألف جنيه، والمملوكة إلى جهة عملهم، والمسلمة إليهم لصرفها إلى المزارعين التابعين للجمعية الزراعية جهة عملهم، طبقاً لنظام الصرف المقرر، وتوريد قيمتها إلى خزينة تلك الجهة، إلا أنهم اختلسوها لأنفسهم، على النحو المشار إليه بالتحقيقات، وتقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، والتي أصدرت قرارها السابق.