الجمعية الزراعية بالغربية توفر 330 طنا "تقاوي بطاطس" للمزارعين

أكد المهندس مسعد المتولي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالغربية، أن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة وفرّت 330 طنًا و250 كيلو تقاوي بطاطس مستوردة من جميع الأصناف هذا العام بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأضاف "المتولي" أن الجمعية تعمل علي توفير 1500 طن تقاوي بطاطس للموسم القادم علاوة على تحقيقها أرباح زادت عن العام الماضى بنسبة 15%.

جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء الجمعية برئاسة المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة، لعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 للعرض على الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 3 سبتمبر 2020 بالمبنى الإداري بمركز كفرالزيات.

وناقش الاجتماع ما حققته الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة من أهداف إلى جانب الكشف عن أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة والتصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات واعتماد حسابات الميزانية العمومية والأرباح والخسائر في 30 يونيو 2020 م.