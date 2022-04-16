على ضفاف النيل.. دنيا عبد العزيز تقيم مأدبة إفطار لأبطال زقاق المدق

أقامت الفنانة دنيا عبد العزيز، حفل إفطار لأبطال مسرحية «زقاق المدق» في أحد المطاعم الشهيرة على ضفاف النيل، بمناسبة بدء الموسم الثالث للعرض أول أيام عيد الفطر المبارك على مسرح البالون، وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسمان الأول والثاني في إسكندرية والقاهرة.

وحضر مأدبة الإفطار الفنان مجدي فكري وشمس وياسر صادق بهاء ثروت وبثينة رشوان وكريم الحسيني الكاسيت محمد بهجت ومحمد رمضان ومراد فكري والدكتور عبد الله سعد وأحمد صادق، والمخرج عادل عبدو والمؤلف محمد الصواف، بالإضافة إلى باقي فريق عمل «زقاق المدق».

تفاصيل مسرحية زقاق المدق

ومسرحية «زقاق المدق» من بطولة كل من ضياء عبد الخالق، أمل رزق، محسن محي الدين، بهاء ثروت، نهال عنبر، مراد فكري صادق، مجدي فكري، سيد رجب ومن تأليف نجيب محفوز وسبق وقدمت في فيلم وقام ببطولته شادية.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

وعلى جانب آخر، أعربت دنيا عن سعادتها للنجاح الذي حققته بمسلسل «ملف سري»، الذي يتم عرضه حاليا في سباق الدراما الرمضانية، ويشاركها في البطولة كل من عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محي الدين، دينا، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبد العزيز، صبا الرافعي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، إيهاب فهمي، نور محمود، علاء مرسي، رحمة حسن، لبنى ونس، محمود حجازي، إيمان سلامة، أحمد الرافعي، نور محمود، مهجة عبد الرحمن، ناصر شاهين، ناجي سعد، محمد التاجي، حمدي حافظ، حامد الشراب، صفاء جلال، أمير شاهين، محمد أبو النحا، غادة طلعت، عمر زكريا، ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي ويشرف على الإخراج كريم محمود عبد العزيز.