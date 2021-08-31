مخرج «زقاق المدق» عن الحالة الصحية لنهال عنبر: ستحضر عرض المسرحية اليوم

تصدرت الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حجزها بإحدى المستشفيات بعد إصابتها أثناء عرض مسرحية زقاق المدق بسقوط قطعة من الديكور عليها.

ومن المقرر أن تعود الفنانة نهال عنبر، التي غادرت المستشفى اليوم، إلى خشبة المسرح مجددًا للمشاركة في عرض مسرحية «زقاق المدق»، عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.

الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر: غادرت المستشفى بعد ساعات من حجزها

وكان نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، طمأن في تصريحات لـ«الوطن» جمهور الفنانة نهال عنبر، على صحتها، مؤكدا أنها غادرت المستشفى اليوم، مشيرًا إلى تحسن حالتها الصحية، واستكمال علاجها بالمنزل.

مخرج «زقاق المدق»: نهال عنبر ستشارك في عرض الليلة رغم ألامها

وقررت الفنانة نهال عنبر، عدم الحصول على الراحة التي قررها لها الأطباء، والمشاركة في عرض الليلة لمسرحية «زقاق المدق»، وفق تصريحات مخرج المسرحية الدكتور عادل عبده لـ«الوطن» وتأكيده أن الفنانة نهال عنبر، قررت أن «تتحامل على نفسها وتشتغل» وتستأنف العرض المسرحي مع زملاءها.

وفي الساعات الماضية أصيبت الفنانة نهال عنبر، بارتجاج في المخ بعد سقوط قطعة من ديكور المسرحية عليها حيث تم نقلها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة العلمين، وتم وضعها تحت الملاحظة للاطمئنان عليها.

ومسرحية «زقاق المدق» بطولة نهال عنبر، محسن محي الدين، دنيا عبدالعزيز، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، وتعرض على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، من إخراج عادل عبده.

وتُجسد الفنانة نهال عنبر، في مسرحية «زقاق المدق» شخصية أم حميدة، وهو نفس الدور التي لعبته الفنانة عقيلة راتب في أحداث فيلم «زقاق المدق» عام 1963 للمخرج حسن الإمام، للأديب نجيب محفوظ، السيناريو والحوار سعد الدين وهبة، بطولة شادية، يوسف شعبان، صلاح قابيل، حسن يوسف.