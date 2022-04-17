«الإفتاء» تعلن موقفها من تهمة ازدراء الأديان الموجهة ضد أحمد عبده ماهر غدا

قال المستشار أحمد عبده ماهر، المحامي بالنقض، والموجه إليه تهمة ازدراء الأديان، بسبب كتابه «إضلال الأمة بفقه الأمة»، إن دار الإفتاء المصرية ستعلن غدا الاثنين، موقفها من التهم الموجهة إليه، حيث تنظر القضية بعدما رفض الرئيس السيسي التصديق على الحكم الصادر ضده بالحبس خمس سنوات بسبب الكتاب المذكور.

وأضاف أحمد عبده ماهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»: نحن في انتظار رأي دار الإفتاء التي من المفترض أن تقرأ ما ورد في كتابي «إضلال الأمة بفقه الأئمة»، إذ تم تحويل قضيتي إلى الإفتاء، عقب رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض التصديق على الحكم الصادر ضدي بالحبس 5 سنوات، في فبراير 2022.

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وتابع المحامي بالنقض: أنه تم توجيه 6 تهم لي بسبب الكتاب وهي؛ استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة، إثارة الفتنة، تحقير وازدراء الدين الإسلامى، الطعن في السنة، التشكيك في العقيدة، الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم، كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة» صادر عن دار المعارف ويقع في 432 صفحة، وبه انتقادات حادة لآراء ونصوص تراثية وردت في كتب الحديث والفقه التي نقلها الأئمة الأربعة.

أبرز موضوعات كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة»

وفي مقدمة الكتاب يقول أحمد عبده ماهر: هذا الكتاب يهدف للخروج من شرنقة الطرق الفكرية العقيمة التي أوردتنا موارد الإشراك بالله بلا دراية منا، فقد أسلمت الأمة قيادها الفكري لحفنة من المجتهدين القدماء، وياليت فكرهم وصلن نقيا خاليا من المدسوسات، لكن تراثنا كله وصلنا ملوثا بما يستحيل أن يكون منه.

واجتهد المحدثون من الفقهاء وجاهدوا لينتصروا وينتموا ويفكروا ليبرروا كل ما وصلهم من الفقه القديم واعتبروه لا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه بل اعتبروه سقف العلم.