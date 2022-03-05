تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عبده ماهر بعد نقله إلى المستشفى

كشف المستشار أحمد عبده ماهر، عن تطورات حالته الصحية، موضحًا أنه مريض بالقلب منذ 10 سنوات، بعد نقله إلى غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفات في القاهرة، الأسبوع الماضي.

وأضاف أحمد عبده ماهر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه مريض قلبٍ ويبلغ عمره 77 عامًا، وركّب 3 دعامات لشرايين قلبه منذ 7 سنوات، مؤكدا أنّه يتردد على أطباء قلب، مشيرا إلى أنّه خرج من المستشفى بعد التحسن بعض الشيء، وإجراء فحوصات طبية لاستكمال العلاج في المنزل.

قضية ازدراء أديان

وعن القضية التي كان يحاكم فيها، قال إنه كان يحاكم منذ سنتين بمقتضى «قانون مشبوه»، مشيرا إلى أنّ هناك من كفّره لكتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة»؛ لأن لدينا من يعبدون فقه الأئمة ويعتبرونه من الدين، بينما هم لا يعلمون الفرق بين الدين والتدين.

رفض التصديق على الحكم

يشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض التصديق على حكم سجنه، 5 سنوات، في فبراير 2022، في قضية ازدراء أديان، بسبب ما ورد في كتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة» المكوّن من 432 صفحة، وبه انتقادات حادة لآراء ونصوص تراثية وردت في كتب الحديث والفقه التي نقلها الأئمة الأربعة. وطالب عبده ماهر في كتابه بنبذ هذه الأفكار والأحكام.