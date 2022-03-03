نقل أحمد عبده ماهر إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة

قال مصدر مقرب من المستشار أحمد عبده ماهر، أن المفكر الإسلامي يمر بأزمة صحية حادة، استدعت إدخاله الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة صباح اليوم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستشار أحمد عبده ماهر يمر بأزمة صحية حادة، وهو موجود حاليا في أحد المستشفيات تحت الملاحظة الطبية بالرعاية المركزة.

تفاصيل قضية المستشار أحمد عبد ماهر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض في فبراير الماضي، التصديق على حكم بالسجن خمس سنوات على المستشار أحمد عبده ماهر في قضية ازدراء أديان، بسبب ما ورد في كتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة».

فيما قررت المحكمة مؤخرا، إحالة قضية الباحث أحمد عبده ماهر إلى دار الإفتاء لاستطلاع رأيها في ازدرائه للدين من عدمه اختبارا لقياس مدى انفتاحها ووسطيتها، لأنها ستقوم بمراجعة كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة»، وتقدم تقريرها إلى المحكمة لتصدر قرارها قبل 18 من أبريل المقبل، في سابقة أولى بالمحاكم المصرية.

وقضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طورئ، بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للمحامي أحمد عبده ماهر بتهمة ازدراء الأديان. وذلك بناء على الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبرى ضد ماهر.

كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة»

وقال سمير صبري في الدعوى: من الشخصيات التى يجب الكشف عن حقيقتها وكرههم للسنة خاصة والإسلام بشكل عام هو أحمد عبده ماهر واتهمته الدعوى بالافتراء على الدين الإسلامى الحنيف بقوله إنه لا عذاب فى القبر، وأن الإسلام لم ينتشر بالفتوحات، والتشكيك في صحة أيام شهر رمضان المبارك ومطابقته لرمضان في عهد الرسول محمد، والتشكيك في بعض أجزاء رواية الهجرة النبوية.

ويتضمن كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة» لأحمد عبد ماهر انتقادات حادة لآراء ونصوص تراثية وردت في كتب الحديث والفقه التي نقلها الأئمة الأربعة، وطالب ماهر بنبذ هذه الأفكار والأحكام، متهما الأزهر بأنه يساهم في تشويه الإسلام عبر الاعتراف بروايات مشكوك في صحتها تتعارض مع القرآن والسنة النبوية.