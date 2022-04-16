نادية عمارة توضح حكم إعطاء الزكاة للأم في حالة وفاة الأب

أجابت الداعية الإسلامية نادية عمارة، في حلقة اليوم من برنامج «قلوب عامرة» الذي يعرض على شاشة «أون»، على سؤال إحدى الفتيات الذي قالت فيه: «والدي متوفي.. فهل يصح إخراج الزكاة لوالدتي؟».

وقالت «نادية»، ردًا عليها، إن الأصل عدم جواز إعطاء الزكاة بين الأصول والفروع، أي بين الأم وبناتها أو البنات والأم: « ماينفعش أدي لأمي زكاة، وكذلك مينفعش أعطي زكاة لكل من تجب عليه نفقته، لا يجوز الزكاة في هذه الحالة، عدا الغارمين أصحاب الديون عند السادة الشافعية»، موجهه حديثها للفتاة: « تساعدي أمك من مطلق المال طالما مفيش حد واقف معاها، والزكاة تخرج لأهلها وأهل الاختصاص».

على من يتوفى نجله أن يتحلى بالصبر والحمد

وردًا على سؤال آخر من سيدة تُدعى «نهى»، توفي نجلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، منذ شهر ونصف، بسبب تركه لها في المنزل بمفرده من أجل توصيل طفلتها للمدرسة، الأمر الذي جعله يسقط من شرفة المنزل، وتشعر أن عليها ذنب، إذ قالت «نادية»، خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، على شاشة « أون»، أنه يجب على تلك السيدة أن تهون على نفسها الأمر، معبرة بقولها: « إن شاء الله ربنا هيبني ليكي بيت في الجنة اسمة بيت الحمد بسبب صبرك على قضاء الله وقدره، وأول ما الهواجس دي تشتغل لازم تقولي إنا لله وإنا اليه راجعون».

الطفل الذي توفي حل آجلة وسقوطه من الشرفة مجرد سبب

وأوضحت الداعية الإسلامية، أن الطفل الذي توفي جاء أجله، وسقوطه من الشرفة مجرد سبب فقط: «مش عشان سبتيه في البيت بمفرده ولا حاجة، كله في النهاية أسباب لكن ده ميعاده في هذه الحياة، الإنسان يحمد لله على كل حال، وإذ كان هناك ثمة ملاحظات الإنسان عاوز يتعلم منها مما سبق، لا مانع أني اتعلم منها وأدرس بعض الأمور اللي ربما اتعاملت فيها بسلامة صدر، أنتي في النهاية أم، وماكنتيش هتحبي إن ده يحصل، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ربنا يصبرك، ويربط على قلبك ويخلف عليكي حياتك».