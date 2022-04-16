نادية عمارة بـ«قلوب عامرة»: لا يجوز للإنسان تحريم طيبا أحله الله

قالت الدكتورة نادية عمارة، مقدمة برنامج قلوب عامرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أتباعه بأن ييسروا على أنفسهم، ولا يكلفوا أنفسهم ما لا تطيق، أو يكلف نفسه ما فيه مشقة لها، «تعلمنا من الأحاديث النبوية، أن لا يحرم الإنسان طيبا أحله الله له، ويبتعد عن التشدد في الدين، سواء على نفسه أو غيره، وذلك لأن الدين يسر».

عمارة: الدين لم يأمرنا بترك الطيبات من الطعام والشراب

أضافت «عمارة»، خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، المذاع على شاشة «on»، أن الدين لم يأمرنا بترك الطيبات من الطعام والشراب، سعيا لغفران الذنوب من الله، إذ أن كل طريق يسلكه الإنسان في العبادات أو المعاملات، قد تكون طرقا للإنسان لطاعة الله أو غضبه، «أنت اللي بتعمل وبتختار أنك قائم بالحقوق من عدمه».

نادية عمارة: اعبد الله كأنك تراه لتسير في طريق الطاعة

أوضحت المتخصصه في الدراسات الإسلامية، أن الله صان العباد بسياج من الأخلاق الرفيعة العالية، التي تصون المجتمع الإنساني، طالما أدى الشخص لكل ذي حق حقه، «لو أنت بتعبد الله كأنك تراه، فأإنت في طريق طاعة، وتقدر تحول المعاملة العادية من بيع وشراء إلى عبادة».

وأكدت أن الناس بشكل عام، ليسوا في مستوى واحد من الفهم باختلاف درجاتهم التعليمية، إذ أن البعض يفتقر إلى النواحي الاجتماعية، ولا يراعي الذوق العام، «ممكن البعض الآخر مش معاه شهادة، لكن عنده قدر من الأصول للتعامل مع الناس، لكن احنا كطلاب للعلم، واجب علينا كلنا في كل فروع الحياة، علشان الإنسان كل ما يبعد عن الجهل كل ما بيعيش بطريقة صح في حياته».