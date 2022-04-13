نادية عمارة: جوهر الصلاة التوجه إلى الله ظاهرا وباطنا

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يسمع الصحابة دوي كدوي النحل، وعنما يرفع الوحي يدعو قائلا: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضى عنا».

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أنزل عليه 10 آيات من عمل بهم دخل الجنة، وهي: «قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذي يرثون الفردوس هم فيها خالدون».

جوهر عبادة الصلاة

وأضافت «عمارة»، أن جوهرة عبادة الصلاة في الإسلام مهمة؛ لأنها ركن الدين الثاني بعد الشهادتين، وصلة بين العبد وربه، ومعراج المؤمن إلى مولاه، مبينة أن مفتتح سورة المؤمنون يتحدث عن أوصاف أهل الإيمان، ومنها أنهم خاشعون في صلاتهم ويحافظون عليها، فضلا عن عدد آخر من الصفات لأن هؤلاء الأشخاص لهم الفلاح والصلاح.

تعريف الصلاة في الشريعة الإسلامية

وأوضحت الداعية الإسلامية، أن الصلاة عبادة لله، وجوهرها التوجه إلى الله ظاهرا وباطنا وجسدا وعقلا وروحا، وهي مظهر لنشاط قوى الإنسان التي تتوجه إلى الله، لافتة إلى أن الإنسان يجتهد في كل صلاة ليتقرب من الله ويكون من المفلحين كما جاء في القرآن الكريم.

وتابعت: «يجب الاهتمام بالصلاة والحضور بخطوات هادئة، ومعرفة أن الذنوب تتساقط خلال الوضوء والحضور بالقلب مش الصلاة في مكان كله دوشة عشان نركز».