البابا تواضروس يترأس دورة الصليب والشعانين في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية 

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، صلوات دورة الصليب والشعانين من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والتي تعد أولى الصلوات في قداس أحد الشعانين 2022.

طقس دورة أحد الشعانين

وبحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن الكاهن أو البابا في حال وجوده، يرفع البخور أمام الهيكل والأيقونات، ويلفون البيعة «الكنيسة» ويقفون أمام أيقونات القديسين ويتلون الفصول الخاصة بالدورة التي تتمثل في 12 قطعة من المزامير والإنجيل ويتبعها مردات.

هذه الدورة تُنظم 3 مرات في السنة، مرتان في عيديّ الصليب، ومرة يوم باكر أحد الشعانين، وذلك تذكِرة للمؤمنين بأنه كما حمل يسوع الصليب، هكذا حمل الآباء القديسون الصليب في حياتهم، حتى تكللوا بإكليل النصرة، وكما تألموا مع حبيبهم، هكذا تمجدوا أيضًا معه.

وشارك البابا تواضروس، تلك الصلوات، الأساقفة رعاة قطاعات الإسكندرية؛ الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية والأنبا ايلاريون أسقف قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق والقمص إبرام اميل الوكيل البابوي، ولفيف من كهنة الكاتدرائية المرقسية.

بداية أسبوع الآلام 2022

جدير بالذكر أن أسبوع الآلام الذي يعد أحد الشعانين أحد أبرز أعياده، قد بدأ أمس السبت، والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد 24 إبريل الجاري، إذ يبدأ أسبوع الآلام بسبت لعازر ثم أحد السعف أو الشعانين أو الزيتونة، ثم البصخة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد والجمعة العظيمة يليه سبت النور.

ويعد أسبوع الآلام أقدس أيام السنة وأكثرها روحانية للكنيسة الأرثوذكسية، كما يعد أحد السعف يوم عيد وله أسماء كثيرة من بينها أحد السعف، أو «أحد الشعانين» وأيضا «أحد الطفولة» لأن الأطفال هم من استقبلوا السيد المسيح.