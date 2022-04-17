البابا تواضروس يصل إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لترأس صلاة أحد الشعانين (صور)

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، ليترأس صلاة قداس أحد الشعانين 2022.

سعف وألحان لاستقبال البابا تواضروس

استقبل المصلين البابا تواضروس بالزغاريد والألحان والسعف، وسط أجواء احتفالية كبرى تتناسب مع احتفالات العيد، إذ تعد هذه المرة الأولى منذ 5 سنوات التي يصلي فيها البابا تواضروس الثاني، صلاة قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إذ لم يقم بصلاتها منذ حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل عام 2017، الذي راح ضحيته 18 شهيدًا وعشرات المصابين من الأقباط والشرطة المدنية، إلا أنه قد سبق وصلى قداس أحد الشعانين في الإسكندرية العام الماضي، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بـ «بشائر الخير 3» بالإسكندرية.

حجز مسبق لحضور قداس أحد الشعانين

امتلأت جوانب الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية بالمصلين، لحضور قداس أحد الشعانين، وتجدر الإشارة إلى أن حجز القداس كان عن طريق موقع الكنيسة stmarcalex.com، إذ بدأ الحجز يوم الثلاثاء الماضي الساعة 12 ظهرًا، لإعطاء فرصة للجميع بالدخول إلى موقع الكنيسة في وقت محدد والحجز دون أي تدخل بشري.

يحضر القداس الأساقفة رعاة قطاعات الإسكندرية؛ الأنبا بافلي اسقف قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية والانبا ايلاريون أسقف قطاع غرب والانبا هيرمينا أسقف قطاع شرق والقمص إبرام اميل الوكيل البابوي، ولفيف من كهنة الكاتدرائية المرقسية.

واحتفلت الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، الأسبوع الماضي، بالذكرى الخامسة لشهداء الكنيسة، الذين رحلوا عن عالمنا جراء الحادث الإرهابي الذي نال الكاتدرائية يوم أحد الشعانين، الذي وافق 9 إبريل عام 2017، في محاولة اغتيال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الذي كان يترأس القداس الإلهي حينها.

إحياء ذكرى شهداء الكنيسة المرقسية

حرصت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، على إحياء ذكرى شهداء الكنيسة المرقسية، من خلال قداس الذكرى السنوية الرابعة، الذي أقيم بالكنيسة وسط حضور أسر الشهداء وذلك عقب يوم من احتضان الكاتدرائية لجنازة القمص ارسانيوس وديد الذي لقى مصرعه الخميس قبل الماضي.