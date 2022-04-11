للمرة الأولى منذ تفجيرها.. البابا يترأس أحد الشعانين بمرقسية إسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لصلاة قداس أحد الشعانين الذي يوافق 17 أبريل 2022، وذلك للمرة الأولى منذ تفجير الكاتدرائية يوم أحد السعف من عام 2017 والذي تواجد فيه البابا تواضروس حينها، وراح ضحيته 18 شهيدا وعشرات المصابين من الأقباط والشرطة المدنية.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 5 سنوات التي يصلي فيها البابا تواضروس الثاني، صلاة قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إذ لم يقم بصلاتها منذ حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل عام 2017، ولكنه سبق وصلى قداس «أحد الشعانين» من الإسكندرية العام الماضي، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بـ«بشائر الخير 3» بالإسكندرية.

حجز مسبق لحضور قداس أحد الشعانين

وبحسب ما أعلنته الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، حضور القداس سيكون بالحجز المسبق عن طريق موقع الكنيسة، على أن يفتح باب الحجز غدا الثلاثاء 12 أبريل 2022 الساعة 12 ظهرا، كي يكون هناك فرصة للجميع بالدخول إلى موقع الكنيسة في وقت محدد والحجز دون أي تدخل بشري.

إحياء ذكرى شهداء الكنيسة المرقسية

واحتفلت الكاتدرائية المرقسية، بالذكرى الخامسة لشهداء الكنيسة الذين رحلوا عن هذا العالم جراء الحادث الإرهابي الذي نال الكاتدرائية عام 2017، في محاولة لاغتيال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الذي كان يترأس القداس الإلهي حينها.

وحرصت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في 9 أبريل الجاري، على إحياء ذكرى شهداء الكنيسة المرقسية، من خلال قداس الذكرى السنوية الرابعة والذي أقيم بالكنيسة وسط حضور أسر الشهداء وذلك عقب يوم من احتضان الكاتدرائية لجنازة القمص أرسانيوس وديد الذي لقى مصرعه الخميس الماضي.

ويبدأ أسبوع الآلام السبت المقبل، وينتهى بعيد القيامة المجيد 24 أبريل الجارى، حيث يبدأ أسبوع الآلام بسبت لعازر ثم أحد السعف، ويتبعها البصخة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد والجمعة العظيمة يليه سبت النور.