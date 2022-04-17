دار الإفتاء: دعاء لبس الثوب الجديد يكفر الذنوب

دعاء لبس الثوب الجديد من الموضوعات التي يتم السؤال عن إجابتها لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، وقد نشرت دار الإفتاء المصرية اليوم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تغريدة من الأذكار للنووي قالت فيها: «يستحب أن يبتدئ المسلم في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل ويخلع الأيسر، ثم الأيمن».

دعاء لبس الثوب الجديد

وبخصوص دعاء لبس الثوب الجديد فقد نشرت دار الإفتاء المصرية تغريدة على صفحتها، وقالت إن الدعاء عند لبس الثياب يكفر الذنوب، كما استشهدت بحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

ومن ضمن الأدعية المأثورة التي يرجى استجابة الدعاء فيها فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه بًاسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول: اللَّهمَّ لك الحمدُ أنت كسوْتنِيهِ أسألُك من خيرِه وخيرِ ما صُنِعَ له، وأعوذُ بك من شرِّهِ وشرِّ ما صُنِعَ له، وقال أبو نضرةَ فكان أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا لبس أحدُهم ثوبًا جديدًا قيل له: تُبْلِي ويُخلفُ اللهُ تعالى

دعاء لبس الثوب

وجاء في شرح الحديث الذي جاء به دعاء لبس الثوب الجديد: «اللَّهمَّ لك الحمدُ أنت كَسَوتَنيه، أي: أنت الَّذي رزَقتَني به مِن غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ، أسأَلُك مِن خيرِه وخيرِ ما صُنِع له، أي: أعِنِّي على أن أستَعمِلَه في طاعتِك وعِبادَتِك، ويَكونَ عونًا لي فيهِما، وأَعوذُ بك مِن شرِّه وشرِّ ما صُنِعَ له، أي: أن أَعصِيَ به أو يَكونَ عونًا لي في مَعصيَتِك».

قال أبو نَضْرَةَ، وهو المُنذِرُ بنُ مالكٍ أحدُ التَّابِعين: «فكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا لَبِسَ أحَدُهم ثوبًا جديدًا، قيلَ له، أي دُعِي له بقَولِه تُبلِي، أي: تُعمَّرُ فيه حتَّى يَبْلى الثَّوبُ ويَهْلِكَ، ويُخْلِفُ اللهُ تَعالى، أي: ويُخلِفُ اللهُ علَيك بعدَ إعمارِك فيه بثوبٍ آخَرَ جديدٍ، والله تعالى أعلم».