ما شروط الدعاء المستجاب؟.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق يوضح

يتضرع كل منا إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال، أملا في قضاء الحاجات والعفو والصفح عن الجميع، إلا أن البعض يتعجل الإجابة ويتساءل عن هل هناك أمور من الممكن أن تمنع استجابة الدعاء، وأيضا عن شروط الدعاء المستجاب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ترصد «الوطن» في السطور القادمة شروط الدعاء المستجاب.

شروط الدعاء المستجاب

وفي شروط الدعاء المستجاب، رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: «قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاء».

كما جاء في الصَّحِيحَيْنِ حول شروط الدعاء المستجاب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

كما ورد في شروط الدعاء المستجاب، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قام فقال: «يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال: يا سعد ، أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يقبل منه عمل أربعين يومًا، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا، فالنار أولى به».

حديث الدعاء المستجاب

وأكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، أن الحديث ضعيف، لكن معنى هذا الحديث ثابتًا في أحاديث أُخرى، كالحديث الذي في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك».

فيما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن من شروط الدعاء المستجاب، أن يكون أفضل وقت للدعاء بعد الصلاة وعند الإفطار وأن يكون الإنسان مستقبل القبلة وعلى وضوء، مؤكدا أنه على المؤمن أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي، وينهي بالصلاة على النبي، والثناء على الله قبل الدعاء، مشيرا إلى أن الإلحاح على الله في الاستجابة من أمور استجابة الدعاء، وأن أكون على يقين أن الدعاء مستجاب، وألا يمل المسلم من تكرار الدعاء إلي الله سبحانه وتعالي.