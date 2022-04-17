أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17-4-2022 في البنوك.. تشهد استقرارا

سجل عدد كبير من أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد، 17-4-2022 في البنوك، استقرارًا سعريًا لليوم الرابع على التوالي، ومن أبرز العملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي في البنك المركزي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري، على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.42 جنيه، مقابل 18.35 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 19.9489 جنيه، مقابل 19.8143 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.0915 جنيه، مقابل 23.9468 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.3835 جنيه، مقابل 57.8026 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.912 جنيه، مقابل 4.888 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0151 جنيه، مقابل 4.9928 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17-4-2022، بأعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.38 جنيه، فيما وصل سعره في الأهلي اليوناني عند قيمة 18.42 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.وبيع اليورو في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.0048 جنيه، وحصل بنك مصر على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم بسعر 19.9489 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك hsbc بـ4.89 جنيه، كما يعد بنك مصر الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.912 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان بسعر 24.0621 جنيه، ويعد الأهلي المصري هو الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0915 جنيه.

ويعد بنك بلوم ضمن قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.9933 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.0151 جنيه.