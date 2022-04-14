أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-4-2022 في مصر.. الدولار مستقر

سجلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس، 14-4-2022 في البنوك، حالة من التباين السعري بين الارتفاع والانخفاض، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.4600 جنيه، مقابل 18.3642 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 19.9903 جنيه، مقابل 19.8792 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الاسترليني 24.0072 جنيه، مقابل 23.8753 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.5703 جنيه، مقابل 60.1374 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.9227 جنيه، مقابل 4.8968 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0264 جنيه، مقابل 4.9991 جنيه للشراء.

-سعر اليوان الصيني يباع بسعر 2.9018 جنيه، مقابل 2.8831 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-4-2022، بأعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 18.45 جنيه، فيما وصل سعره في مصر عند قيمة 18.44 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

وبيع اليورو في بنك المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.0308 جنيه، وحصل البنك الأهلي اليوناني على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم بسعر 19.9963 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك المشرق بـ4.8964 جنيه، كما يعد بنك مصر الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.9171 جنيه.

وعُرض الجنيه الاسترليني في بنك المصرف العربي الدولي بسعر 24.1104 جنيه، ويعد بلوم هو الأفضل لشراء الجنيه الاسترليني بسعر 24.0423 جنيه.

يعد البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.998 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.0206 جنيه.