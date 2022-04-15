أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-4-2022 في البنوك مقابل الجنية

سجلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة، 15-4-2022 في البنوك، تباينا سعريا بين الارتفاع والانخفاض، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.4367 جنيه، مقابل 18.3403 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.1070 جنيه، مقابل 19.9946 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.2184 جنيه، مقابل 23.0845 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.5175 جنيه، مقابل 60.1183 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.9164 جنيه، مقابل 4.8905 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0201 جنيه، مقابل 4.9926 جنيه للشراء.

-سعر اليوان الصيني يباع بسعر 2.8938 جنيه، مقابل 2.8783 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-4-2022، بأعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.38 جنيه، فيما وصل سعره في الأهلي اليوناني عند قيمة 18.42 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

وبيع اليورو في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.0048 جنيه، وحصل البنك المركزي المصري على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم بسعر 20.1189 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك hsbcبـ4.89 جنيه، كما يعد بنك مصر الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.912 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 24.0888 جنيه، ويعد الأهلي المصري هو الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.2168 جنيه.

يعد البنك مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.998 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.0151 جنيه.