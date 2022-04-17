أعلنت الهيئة العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 16 رمضان في سوهاج، والموافق الأحد 17 إبريل 2022، ومواقيت الصلوات الأخرى، والتي تشغل أهالي المحافظة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك لمعرفة موعد بداية ونهاية الصيام وأداء الصلوات الخمس في موعدها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 16 رمضان في سوهاج

جاء في بيان الهيئة الصادر اليوم، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 16 رمضان في سوهاج، سيحين في تمام الساعة 6:18 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يهتم به مواطني المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 رمضان في سوهاج

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة خلال اليوم الأحد 16 رمضان، 17 من إبريل، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر الساعة 4:00 صباحا

موعد الشروق 5:28 صباحا

أذان الظهر الساعة 11:53 صباحا

أذان العصر الساعة 3:24 مساء

أذان المغرب الساعة 6:18 مساء

أذان العشاء الساعة 7:36 مساء.

موعد أذان المغرب في جرجا

بينما في مركز جرجا، جنوب المحافظة، يختلف موعد أذان المغرب بفارق دقيقة واحد عن مدينة سوهاج، حيث تحين صلاة المغرب في الساعة 6:17 مساء، بخلاف مدينة سوهاج في تمام الساعة الـ6:18 مساء.