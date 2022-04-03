موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 2 رمضان في محافظة سوهاج

يهتم عدد كبير من مواطني محافظة سوهاج، اليوم الأحد، وفي ثاني أيام شهر رمضان الكريم بالبحث عن مواقيت الصلاة ومعرفة موعد أذان المغرب في محافظتهم، وذلك للاستعداد لموعد الإفطار، بعدما أعلنت هيئة الإفتاء المصرية أن أمس الأول الجمعة المتمم لشهر شعبان، واليوم الأحد هو ثاني أيام الشهر المعظم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج

وأعلنت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج، حيث يؤذن اليوم صلاة المغرب في الساعة 6:11 وتختلف من مكان لمكان وفق الموقع الجغرافي داخل كل مدينة بسوهاج، ففي مدينة جرجا ينطلق أذان المغرب في الساعة 6:10، بينما في مدينة المنشاة في الساعة 6:11.

وتختلف المواعيد بفارق دقيقة علي الأكثر في كل مركز وأنحاء من مراكز المحافظة من طما شمالًا إلى جنوًا.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الفجر٤:١٨ ص

الشروق٥:٤٣ ص

الظهر ١١:٥٧ ص

العصر ٣:٢٦ م

المغرب ٦:١١ م

العشاء ٧:٢٧

توجيه الأجهزة الرقابية بمتابعة توافر السلع

ووجه محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد على كافة القطاعات والهيئات الخدمية لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع التشديد على المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.