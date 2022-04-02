موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج السبت

يهتم عدد كبير من أهالي محافظة سوهاج بالبحث عن مواقيت الصلاة ومعرفة موعد أذان المغرب اليوم السبت، وذلك في أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم، للاستعداد لموعد الإفطار، وذلك بعدما أعلنت هيئة الإفتاء المصرية أن أمس الجمعة المتمم لشهر شعبان، واليوم السبت هو أول أيام الشهر المعظم.

موعد أذان المغرب في محافظة سوهاج

وأعلنت هيئة المساحة، عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة سوهاج، حيث يؤذن لصلاة المغرب اليوم في تمام الساعة 6:11 مساءً، وتختلف من مكان لآخر، وفق الموقع الجغرافي داخل كل مدينة بسوهاج، ففي مدينة جرجا ينطلق أذان المغرب في الساعة 6:10، بينما في مدينة المنشاة في الساعة 6:11، وتختلف المواعيد من مركز لآخر بقدر دقيقة أو دقيقتين على الأكثر في كل مركز من مراكز المحافظة.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم السبت، في محافظة سوهاج، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الفجر: 4:18 ص

الشروق: 5:43 ص

الظهر: 11:57 ص

العصر: 3:26 م

المغرب: 6:11 م

العشاء: 7:27 م

رفع درجة الاستعداد لاستقبال رمضان

ووجه محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد على كافة القطاعات والهيئات الخدمية لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع التشديد على المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.