3 مظاهر فريدة.. البابا تواضروس يوضح أسماء «أحد الشعانين»

قال البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تحتفل هذا اليوم بأحد الشعانين كأحد الأعياد السيدية بالكنيسة، لافتًا إلى أنه يوم فريد في حياة الكنيسة وفي حياة السيد المسيح نظرًا لحدوث 3 مظاهر فريدة لا تتكرر في السنة كلها.

تسميات أحد الشعانين

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته على هامش ترأسه قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، أن في هذا اليوم انتقل السيد المسيح من بيت عنيا وذهب إلى أروشليم، وهذا يمثل الانتقال من الأرض إلى السماء، تعبيرًا عن الرحلة السماوية التي يعيشها الإنسان وكل الخليقة تهللت في هذا اليوم، واليوم له أسماء كثيرة منها أحد السعف وأحد الشعانين ويوم الهتاف ويوم التهليل ويوم الزيتونة ويوم النخيل ويوم الأطفال ويوم الفقراء.

البابا تواضروس: اليهود نظروا للمسيح على أنه المخلص من الرومان

وتابع البابا تواضروس: «نرى كيف نظر اليهود إلى السيد المسيح، نظروا له أنه المخلص الذي يخلصهم من الاستعباد الروماني، وقد شاهدوا معجزات السيد المسيح وأعمال الرحمة والمحبة التي صنعها، وهنا جاء فكرهم فكر أرضي أما السيد المسيح جاء ليأسس مملكة روحية من النفوس من أجل توبة القلوب وقد خرجوا لاستقباله ولكن لم يكن أذهانهم خالية من بعض التسأؤلات وعلامات الاستفهام، وهو أن يأتي السيد المسيح راكبًا على حصان في يده سيف من مظاهر الملك، ولكن السيد المسيح جاء راكبًا على جحش، بمظهر بسيط، لأنه جاء من أجل خلاص الإنسان من الخطية، هذا هو المسيح الذي يمسح خطية الإنسان».

وأشار أن الكنيسة تحتفل اليوم بثلاث مظاهر فريدة عن السنة كلها لا تتكرر، المظهر الأول هو أن ندور في الكنيسة دورة السعف في 12 موضعًا، رمز إلى أن أروشليم السماوية لها 12 بابًا، وعند كل أيقونة نصلي مزمور من العهد القديم الذي يمثل أبرار العهد القديم، ونقرأ فقرة من إنجيل العهد «العهد الجديد»، رمز إلى أبرار العهد الجديد، ونقف أمام الأيقونة، وهؤلاء يمثلون السمائين، ونرى حضور السماء ونحن الشعب نمثل الأرض لاستقبال السيد المسيح، وهذا المظهر لا يتكرر إلا في هذا اليوم.

صلوات البشائر الأربعة

ولفت إلى أن المظهر الثاني بيوم أحد الزعف، حيث يصلى فيه الأربع بشائر من الإنجيل، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، والكنيسة تعيش لحظة دخول السيد المسيح إلى أورشليم ونقرأ الأحداث وكيف تحققت النبوءات من 4 أناجيل.

طقس الجناز العام

المظهر الثالث هو طقس الجناز العام، ويأتي مرة واحدة في العام، والكنيسة مسترشدة هنا بالروح القدس، ووضعت طقس الجناز العام تحسبًا ألا ينتقل أحد إلى السماء ونكون بذلك مستعدين للسماء ولا ننشغل بانتقال الأحباء.