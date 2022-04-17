عميد كلية أصول الدين: شهر رمضان يرقق القلوب وفرصة لتقرب العبد إلى ربه

قال الدكتور عبدالله محي عزب عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، إن شهر رمضان يرقق القلوب، والحسنة فيه تُضاعف إلى 10 أمثالها و700 ضعف، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى فيه 70 فريضة فيما سواه، مشيرًا إلى أنّ البعض يأجلون إخراج زكاة المال في هذا الشهر حتى يتضاعف الأجر والثواب، ومن ثم فإنّه فرصة لكي يتقرب العبد فيه إلى الله.

رمضان يعلم الإنسان الجود ويهذب النفس

وأضاف عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن رمضان يعلم الإنسان الجود ويهذب النفس من الشُح والبخل، ويعلم الإنسان الإنفاق؛ لكن بضوابط مثل أن يكون من مال حلال وينفق في المباحات والواجبات وأن يكون هناك توازن في الإنفاق دون تبذير.

وتابع عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بأنّ الخلق لا يتجزأ، وبالتالي فإن الإنسان الذي يعتاد على الانفاق في شهر رمضان، فإن هذا الأمر سينعكس عليه طوال العام، لافتًا إلى أنّ الله ميز هذا الشهر بفضائل كثيرة، لكي يربي الإنسان فيها نفسه، ويستطيع أن يكون من الفائزين الذين يصدق فيهم قول النبي «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له من تقدم من ذنبه».

كل العبادات يجب أن تنعكس على سلوك الإنسان

وأضاف محي عزب، أن النبي قال إن المفلس من أمته، مَن يأتي يوم القيام بصلاة وصيام زكاة، وقد شتم وسبّ وسفك الدم وأكل من مال هذا، وكل يأخذ من حسناته، متابعا بأنّ كل العبادات يجب أن تنعكس على سلوك الإنسان، وتربي فيه القيم والأخلاق الحميدة، وبالتالي ما الفائدة من أن يكون الإنسان صائما ومرتشيا وكذابا ولعانا وقائما على المعاصي؟ مشددًا على أن الصيام فضيلة تهذب السلوك.