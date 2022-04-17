«الصحة» توجه رسالة مهمة للمرضعات.. وتحسم الجدل حول صيامهن في شهر رمضان

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول صيام السيدات الحوامل والمرضعات في شهر رمضان الكريم، جاء ذلك بالتزامن مع استقبال وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن للوزارة، 105، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالصيام الآمن للسيدات الحوامل والمرضعات.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، الصوم غير مستحب للسيدات الحوامل والمرضعات، موضحة أسباب عدم الصوم للسيدات الحوامل والمرضعات، مشيرة الى أن السيدات الحوامل، بحاجة إلى التغذية الجيدة من أجل سلامتها وسلامة جنينها.

السيدات المرضعات بحاجة دورية إلى شرب الماء

فيما يتعلق بالسيدات المرضعات، قالت الوزارة إنهن بحاجة دورية إلى شرب الماء من أجل رضاعة طفلها، وفي حالة الصيام، يجب مراجعة الطبيب المشرف على الحالة، لافتة الى أن السيدات الحوامل يحتجن الى التغذية الصحية من خلال 3 وجبات في اليوم، من أجل سلامتها وسلامة الجنين.

وأوصت وزارة الصحة والسكان في تقريرها السيدات الحوامل والمرضعات، بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، قائلة إن اللقاح آمن وفعال، ولا داع للخوف أو القلق، فهو يعمل على حماية الجنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، بعد عملية الولادة، مشيرة إلى أن اللقاح التي أجازته الوزارة للسيدات الحوامل والمرضعات، هو لقاح فايزر، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

الصحة توصي بحصول السيدات الحوامل والمرضعات لقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قالت إن الأعراض الجانبية للقاح على السيدات الحوامل والمرضعات، تشبه باقي المواطنين، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، وتكسير فى العضلات، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية تحتاج إلى راحة فقط، ولا تستدعى الذهاب إلى طبيب، مشيرة إلى أنه في حالة التعب الشديد، يجب التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها.