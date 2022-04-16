«رمضان في العالم».. عادات شهر الصوم في ليبيا: مفروشات جديدة وعطلة طويلة

استعرضت المذيعة مي إيهاب، في حلقة اليوم، من برنامجها رمضان في العالم، المذاع عبر الراديو 9090، عادات ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم في دولة ليبيا الشقيقة.

وذكرت «مي» أن رمضان في ليبيا يستقبله المواطنون هناك بكل شغف، وتقوم الأسر المقتدرة ماديًا بتغيير كل فرش البيت إلى فرش جديد، كما أن الأشخاص غير القادرين ماديًا يقومون بتغيير المفروشات البسيطة فقط، مشيرةً إلى أن مواعيد العمل في شهر رمضان في دولة ليبيا تتغير لتكوت من 9 صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

عدد كبير من الليبيين يأخذون هذا الشهر عُطلة

وأضافت «مي»، خلال تقديمها برنامج «رمضان في العالم»، الذي يُذاع على الراديو «9090»، أنه بالرغم من قصر مدة العمل في شهر رمضان بليبيا، إلا أن عدد كبير من الليبيين يأخذون هذا الشهر عُطلة من أجل التفرغ للعبادة.

وأوضحت أنه من أشهر الأغاني الرمضانية التي يتغنى بها الشباب والكبار والأطفال في ليبيا احتفاءً بقدوم الشهر الكريم هي: «جه رمضان قريب يكون وصل إن شاء الله بخير علينا يطول»، كما أن مظاهر الزينة الملونة تّعم الشوارع والمنازل في ليبيا طوال شهر رمضان.

ملابس الشعب الليبي في شهر رمضان

وعن ملابس الشعب الليبي في شهر رمضان، أوضحت المذيعة مي إيهاب، أن الرجال يرتدون الملابس التقليدية مثل البدل العربية، أو «الجلبيات» الرجالي التقليدية، بينما السيدات ترتدين العباءات أو «الجبليات» النسائية، حتى الشباب والشابات منهم يرتدون تلك الأزياء.

وتابعت «مي»: كما أن الشعب الليبي يستقبل شهر رمضان بفرحة وسعادة، وهذا الاستقبال يكون من خلال الزينة، ولكن من أهم المظاهر لديهم هو «اللمة» خاصة على الإفطار، إذ تتجمع العائلات على مائدة واحدة.