تبدأ من 3600 جنيه.. متوسط أسعار الثلاجات والديب فريزر في مواقع التسوق

تعد الثلاجات من الأجهزة المنزلية المهمة والضروري توافرها في المنزل، للحفاظ على الطعام من التلف، كما أنها تساعد تبريد المياه، حيث يفضل الكثيرين تناول المياه الباردة وخصوصا في فصل الصيف، كما يحرص الكثيرون على توفير الديب فريزر بالمنزل، ليساعدهم على تخزين الطعام والفاكهة.

وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار الثلاجات والديب فريزر في مواقع التسوق الالكتروني كالتالي:

أسعار الثلاجات

ثلاجة 2 باب 349 لترا: تتراوح أسعار الثلاجة 2 باب 349 لترا بين 5 آلاف و5400، حسب نوع الماركة والفلاتر المزوده بها.

ثلاجة 2 باب 450 لترا: تتراوح أسعار الثلاجة 450 لترا بين 6500 و6900 جنيه، حسب نوع الماركة.

ثلاجة 2 باب 410 لترات: تتراوح أسعار الثلاجة 410 لترات بين 13 ألف و13400 جنيه، وتتحدد حسب الفلاتر الموجوده بها.

ثلاجة 2 باب 454 لترا: تتراوح أسعار الثلاجة 454 لترا بين 13600 و14 ألف جنيه.

ثلاجة 3 باب 395 لتر: تتراوح أسعار الثلاجة 395 لترا بين 6 آلاف و6400 جنيه.

أسعار الديب فريزر

ديب فريزر أفقي 215 لترا: يتراوح أسعاره بين 3600 و3900 جنيه.

ديب فريزر 4 أدراج: يتروح سعره بين 5600 و5900 جنيه.

ديب فريزر 5 أدراج: يتراوح سعره بين 7 آلاف و7300 ألف جنيه.

ديب فريزر 6 أدراج: يتراوح سعره بين 7800 و8100 جنيه.