جهاز الإحصاء يصدر النسخة السنوية الجديدة من كتيب «مصر فى أرقام»

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النسخة السنوية من كتيب «مصر فى أرقام»، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق.

الإحصاءات الاجتماعية ضمن كتيب «مصر في أرقام»

كما يشمل الكتيب الإحصاءات الاجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد «المدارس ، الفصول ، تلاميذ التعليم الجامعى مقيدون ، خريجون»، المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع، الأسرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الإقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى و الخارجي والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

توفير أحدث بيانات ومعلومات لدى الجهاز عن 4 أعوام

ويتميز الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعوام «2019 ، 2020 ، 2021 ، 2022» والتي تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية وبهدف توفير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهولة وسرعة إستخراج المعلومات والبيانات.

وبإتاحة هذا الإصدار يأمل الجهاز في توفير إحتياجات مستخدمى البيانات من متخذى القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من «كتيب مصر فى أرقام 2022» يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز: http://www.capmas.gov.eg