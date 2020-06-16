الجهاز المركزي للتنظيم: ترقيه أكثر من 250 ألف موظف غدا

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار ترقية موظفي الحكومة سيتم غدا، وسيجري الاستعلام عن ذلك الكترونيا، ضمن قوانين الخدمة المدنية.

وأضاف "الشيخ" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الترقيات الحالية تجري وفق قرار الدولة رقم 65 لسنة 2019، و101 لعام 2020 وهو قرار الترقيات بمرور المدد البينية، حيث أن قانون 47 القديم وضع مددا بينية هو الآخر: "لو الناس في الدرجة الثالثة بتقعد 8 سنوات علشان تترقى للدرجة الثانية، ويقعد 6 سنوات في الدرجة الثانية لحد ما يترقى في الدرجة الأولى"، موضحا أن القوانين الجديدة المنظمة لترقيات الموظفين تضمن شكل أكبر من العدالة بين العاملين بعضهم البعض: "يجب على الإعلام أن يوضح الصورة لدى الناس".

وأكد أنه سيتم ترقيه أكثر من 250 ألف موظف وهم الخاضعون لقوانين الخدمة المدنية سواء في الوزارت أو المصالح الحكومية أو المحليات بما يحقق العدالة الوظيفية بين الناس، متابعا: "إحنا بنحافظ على حياة الناس باليوم، مفيش حاجة اسمها كل الناس تترقى في نفس اليوم وبالتالي تتساوى في الأقدميات بتاعتهم".