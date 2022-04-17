إحالة دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك إلى هيئة المفوضين 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي كمال شعيب، وكيلا عن أحمد سليمان المرشح السابق لانتخابات الزمالك على مقعد الرئاسة، والتي طالب فيها ببطلان انتخابات نادي الزمالك التي أجريت يوم 11 فبراير الماضي، للمفوضين.

الدعوي اختصمت وزير الشباب

اختصمت الدعوى التي حملت 34669 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وطالب المحامي في دعواه، بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية، على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.

مطالبات بندب لجنة للاطلاع على مستندات الانتخابات الأخيرة

وطالب مقدم الدعوى بندب لجنة برئاسة المستشار رئيس دائرة هيئة مفوضي لدى المحكمة، وعضوية أقدم 4 من أعضاء الدائرة تكون مهمتهم الانتقال إلى مقر نادي الزمالك للألعاب الرياضية للاطلاع على كافة المستندات العملية الانتخابية وانتخاب مجلس إدارة النادي التي أجريت يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، لبيان عدد الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب وعدد الأعضاء الموقعين على كشوف الحضور للجمعية العمومية، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشوف اللجان الفرعية وبطاقات التصويت داخل صناديق الاقتراع ومحاضر فرز اللجان الفرعية ومحضر اللجنة العامة بإعلان النتيجة وبيان عدد الأصوات الباطلة والصحيحة، والتأكد من كافة إجراءات وسلامة العملية الانتخابية والأصوات الانتخابية والأوراق الانتخابية.