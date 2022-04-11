«قضاة مجلس الدولة» في القليوبية يكرم المستشارين الجدد وحملة الدكتوراه

نظم نادي قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، حفل إفطار وتكريم القاضيات والقضاة الجدد الحاصلين على درجة الدكتوراه، وأسر القضاة المتوفين.

حضر الحفل المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة في القليوبية، والمستشار إسلام أبو العلا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين الصندوق، والمستشار محمد غانم، نائب رئيس مجلس الدولة، السكرتير العام لنادي قضاة القليوبية، والمستشارين خيري الحارثي وأحمد ابو العلا وأحمد عبدالسلام، ومصطفى بدر، ومحمد نصر، وعمرو عابد، ومجدي عزازي، وسالم عروة، وأحمد عبدالحميد، ومحمد عبدالمنعم، وحسام أبو العلا أعضاء مجلس النادي.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم ابتهالات دينية، وأدار اللقاء المستشار خيري الحارثي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة النادي.

شيوخ قضاة مجلس الدولة

حضر الحفل مجموعة من قضاة مجلس الدولة بالقليوبية وهم المستشارين صلاح عز الرجال، ومحمد أبو الروس، ويحي الحوفي، وعلي خميس سلطان، ورضوان سعيد، وعاطف عبدالسلام، وأدمون إدورد، ومراد المليجي، والدكتور محمد صلاح أبورجب، وسليمان منصور، ونور إبراهيم ومحمد وحيد وشباب القضاة.

وحدة صف القضاة

وجه المستشار مدحت لاشين رئيس نادي قضاة القليوبية، في كلمته، التهنئة للقضاة والقاضيات الجدد ودعى بالرحمة لرموز قضاة مجلس الدولة المتوفين، وهما القاضيان المستشار خيري السيد بركات والمستشار محمد رزق مقلد الذي تم منح أسرتيهما تكريمًا خاصًا خلال الاحتفال تقديرًا لجهودهما في خدمة الهيئة القضائية ومسيرة خدماتها المشرف في محافل مجلس الدولة، وتسلمت أسرتا القاضيان التكريم.

أعلن لاشين أن النادي قرر رصد منحة لزواج للعضو بقيمة 3 آلاف جنيه ومنحة وفاة تسلم لأسرة العضو في حالة الوفاة، مؤكدة وحدة صف قضاة مجلس الدولة في القليوبية، وأن النادي بيت جميع قضاة المجلس ومجلسه في خدمة الجميع من أجل رفعة شأن رجال مجلس الدولة.

أوضح لاشين أن المكرمين 26 قاضيا وقاضية جدد وهم:

- وفاء عبدالرؤوف

- ياسمين زغلول السيد عامر

- عبدالرحمن شهاب

- صيام محمد إبراهيم أبو العلا

- إسلام صبحي ناصر محمد

- محمد رجب إبراهيم

- محمد السيد حسن غالي

- أحمد مختار إبراهيم

- محمد طارق محمد عبدالجليل

- أحمد همام رجب إبراهيم

- كريم سلامة على أحمد عفيفي

- أحمد سليمان أحمد سليمان

- محمد سعد محمود إسماعيل

- علاء عبد الخالق السيد محمد

- محمود رمضان عشماوي

- أحمد السيد سعيد

- إسلام صبحي عبدالظاهر محمد

- أحمد عصام أنيس مصطفي

- عبدالرحمن أشرف سعيد

- ياسين عماد عز الدين

- محمد كمال موسى

- حسن حافظ مليجي

- محمد علي محمد علي

- أحمد سمير مصلحي

- أحمد مسعد محمد

- مصطفى أنور لطفي

المستشارون المكرمون من الحاصلين على درجة الماجيستير والدكتوراة هم المستشارين:

- هشام عزب

- محمد صلاح أبو رجب

- ربيع محمود الصغير

- ياسر محمود الصغير

- إسلام محمد إبراهيم أبو العلا

- محمد حماد عليوة