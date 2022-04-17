بدء جلسة محاكمة 5 متهمين بـ«استعراض القوة وقتل مواطن في حلوان»

بدأت جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، منذ قليل، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن في حلوان، مع تعذر حضور المتهمين من محبسهم.

تعذر حضور المتهمين من محبسهم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وجاء في أوراق القضية، استعراض المتهمين الـ5 القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلهاب الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

نص أمر الإحالة

وأضاف أمر الإحالة، أنَّ هذه الجريمة قد وقعت بناء على جناية وجنحة آخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه، عمداً مع سبق إصرار وترصد انتقاماً منه لتقليله من شأن المتهم الأول، فتناوبوا عليه طعناً وضرباً بأسلحتهم البيضاء، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

وحسب أمر الإحالة، فقد ضرب المتهمون أحد المجني عليهم فأحدثوا ما به من إصابات واردة بتقرير الطب الشرعي، وقد أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة، سكين، مطواة، عصا»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، واستخدموها في ارتكاب الجرائم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.