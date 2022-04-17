عاجل.. بدء جلسة محاكمة رئيس حي مصر القديمة في قضية الرشوة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق، و8 أشخاص آخرين، على خلفية اتهامه بتقاضي 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

توجيه تهمة تقاضي 400 ألف جنيه «رشوة» للمتهمين

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي، وبشير عبدالرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد فاروق.

وجاء في أوراق القضية، التي حملت رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، تورط المتهمين في تقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من قبل أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي.

القضية تضم 8 متهمين

والمتهمون في القضية هم : «ع.خ، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«ع.ج، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«م.س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«ج. م، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج.ش، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ع.ا، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و.ب، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و.ف، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة»،