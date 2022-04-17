جامعة أسيوط تعلن انطلاق «إفطار صائم» بتوفير 2000 وجبة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق، برنامج «إفطار صائم» للإفطار الجماعي، اليوم، الذي يهدف إلى توفير وجبات إفطار وسحور مجانية للطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدينة الجامعية، الذي ينظمه إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، والممتد حتى 26 إبريل من الشهر الجاري.

توفير سبل الدعم كافة للطلاب

قالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن الإدارة حريصة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من المغتربين وخاصة في ظل شهر رمضان الكريم، وذلك لمشاركتهم وجدانياً وإدخال حالة من البهجة والسرور في نفوسهم بما يساهم في توفير المناخ الملائم ومساعدتهم على التفوق والاجتهاد خلال المرحلة التعليمية.

نائب رئيس جامعة اسيوط

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج سوف ينطلق اليوم الأحد، ويهدف إلى توفير 1500 وجبة إفطار و500 وجبة سحور على مدار 8 أيام، ويشهد اليوم الأول 17 إبريل توفير عدد 300 وجبة إفطار لطلبة وطالبات الجامعة و500 وجبة سحور، ويوم الثلاثاء 19 إبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، والأربعاء 20 إبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الخميس 21 إبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الأحد 24 إبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الاثنين 25 إبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الثلاثاء 26 إبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار.

البرنامج يستهدف الطلاب المغتربين

وأشار «غريب» إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب المغتربين خارج المدن الجامعية، ومن المقرر أن تُقدم وجبة الإفطار المجانية داخل خيمة رمضانية مجهزة لاستيعاب الطلبة و الطالبات وذلك بمقر نادي الأنشطة الطلابية الملحق بالقرية الأولمبية.