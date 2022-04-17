تقدم جامعة المنصورة 42 مركزا في تصنيف «سيماجو» 2022 الأسباني

أعلنت جامعة المنصورة عن تحقيقها إنجازًا جديدًا على المستوى الدولي، بإحرازها تقدما ملحوظا في تصنيف Scimago institutions ranking «سيماجو» الاسباني للجامعات لعام 2022، وأنها حسب التصنيف الأخير فقزت 42 مركزا لأعلي لتصل إلي المرتبة 606 بين الجامعات العالمية وهو تقدم كبير خلال عام واحد مما يؤكد علي المستوي الذي وصلت إليه الجامعة بحسب التصنيف.

تقدم جامعة المنصورة 42 مركزا في تصنيف سيماجو

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أنها تقدمت 42 مركزا لتصبح في المرتبة 606 علي المستوي الدولي مقارنه بالمرتبة 648 لعام 2021.

عوامل تسنيف سيماجو الأسباني

وذكرت الجامعة أن تصنيف «سيماجو» يستخدم 3 عوامل هي: البحث العلمي، الاستشهادات والتعاون العلمي، موقع المؤسسة علي الانترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبي من إجمالي التقييم. ويتضمن تصنيف «SCimago»، قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة علي قاعدة بيانات «سكوبس»، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دولياً مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الاختراع.

ومن جهة أخري تنظم جامعة المنصورة، بإشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الثلاثاء حفل إعلان نتائج جائزة جامعة المنصورة للتميز في دورتها الأولى 2022 للفئات الثلاثة: فئة الكلية المتميزة وفئة الإبداع والابتكار، وفئة فرق العمل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة، وهذا الجوائز تقدمها الجامعة للمرة الأولي للمتميزين من أبنائها وللكليات المتميزة.