جامعة أسيوط تكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالمسابقات العلمية

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، حفل تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقات اللجنة العلمية العليا وأمناء ومساعدي اللجنة العلمية بكليات الجامعة، والمنعقد تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور عاطف فاروق القرن مستشار الأنشطة الطلابية، وعز المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الرحمن مستشار النشاط العلمي بجامعة أسيوط، ووليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، ورئيس الاتحاد عبد الرحمن رشاد، وزينب أشرف نائب رئيس الاتحاد، ومحمود اليوسفي أمين اللجنة العلمية العليا، وحمادة محمد أمين مساعد اللجنة العلمية العليا.

تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة

وصرح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، أن الحفل يهدف إلى تكريم عدد من الطلاب المتميزين في الأنشطة العلمية والذين نجحوا في إحراز مراكز متقدمة بالمسابقات المختلفة التي نظمتها اللجنة العليا خلال العام الجامعي الجاري.

تكريم الأمناء والمساعدين باللجنة العلمية

كما شهدت الحفلة تكريم أمناء ومساعدي اللجنة العلمية بكليات جامعة أسيوط، والذين كان لهم دور في إنجاح النشاط العلمي في كليتهم، وحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في المسابقات والفعاليات العلمية التي تنظمها الجامعة لما له من دور فعال على الحياة العلمية للطلاب وتشجيعهم على التفوق في دراستهم والمجالات التي سيتخصصون فيها والتي تبدأ من الجامعة.