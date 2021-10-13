وزير الاتصالات يشهد تخريج الدورة الثانية من منصة إطلاق الشركات الناشئة

شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات تخريج الدورة الثانية من مبادرة «منصة إطلاق الشركات الناشئة Startup Launchpad».

وتهدف المبادرة إلى تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة.

7 مراكز بالصعيد والدلتا وإنشاء 10 آخرين لتدريب الشباب

أكد وزير الاتصالات، على حرصه على لقاء الشباب من الملتحقين وخريجي المبادرة، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنمية مهارات رواد الأعمال وتمكينهم من مواجهة التحديات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ متابعًا أن بابسون تعد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.

وقال وزير الاتصالات، إن الوزارة لديها استراتيجية ترتكز على عدة محاور والتي من بينها دعم الأبداع ورعاية الشركات الناشئة؛ مضيفًا أن الوزارة تنفذ مبادرة لنشر مراكز أبداع مصر الرقمية في ربوع الوطن؛ حيث تم إنشاء 7 مراكز بالصعيد والدلتا ومحافظة الإسماعيلية، كما يتم العمل على إنشاء 10 مراكز آخرين بالمحافظات، بهدف تقديم التدريب وبرامج رعاية الأبداع ومعسكرات العصف الذهني ومسرعات الأعمال وحاضنات أعمال الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال.

وتابع الوزير، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية والتي من ضمن أهدافها توفير كوادر بشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن للشركات الناشئة اجتذابها للعمل بها؛ مؤكدًا أن الوزارة أطلقت أيضا مجموعة من المبادرات في مجال رعاية العمل الحر لتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين وإنشاء شركاتهم الخاصة والتوسع في أعمالهم.

خريجو الدفعة الثانية يشيدون بالبرنامج التدريبي

واستعرضت الشركات الحائزة على المراكز الأولى، خلال اللقاء، حلولها المبتكرة ونماذج أعمالها التي قامت بتطويرها من خلال البرنامج التدريبي المكثف في مجال ريادة الأعمال.

كما دار حوارًا مفتوحًا بين الوزير وشباب رواد الأعمال وخريجي المرحلة الثانية والملتحقين بالدورة الثالثة، للتعرف عن رؤية خريجي البرنامج التدريبي حول جدوى البرنامج الذي تلقوه وأثره على تطوير مهاراتهم ونماذج أعمالهم؛ حيث أشاد الشباب بالبرنامج التدريبي والذي يعكس اهتمام الدولة بدعم الشباب ورواد الأعمال.

وأكد الشباب المشاركين، على مدى الاستفادة والخبرات التي اكتسبوها من خلال البرنامج التدريبي والاستشارات المقدمة من القائمين عليه والتي ساهمت في تطوير مهاراتهم بشكل احترافي في العمل الريادي لاسيما في مجال تسويق أفكارهم.

خريجو الدفعة الثانية يطلبون المشاركة في المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الحكومة

وأبدى المشاركين، عن رغبتهم في أن يستمر التوجيه والإرشاد المقدم من البرنامج لهم لعدة شهور بعد تخرجهم من البرنامج؛ حيث وجه الوزير نحو تدشين منصة رقمية تكون بمثابة حلقة تواصل مع خريجي دورات مبادرة «منصة إطلاق الشركات الناشئة» لتبادل الخبرات فيما بينهم ومتابعة أعمال خريجي الدورات والرد على استفساراتهم.

وطالب المشاركين، بتوفير فرص لهم للتشبيك مع الجهات الحكومية والمشاركة في المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الحكومة؛ حيث أكد الوزير، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة «فرصتنا.. رقمية» والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات الوزارة للشركات الناشئة.

قانون حماية المعلومات الشخصية

وردًا على استفسار من أحدى المشاركات حول التشريعات الخاصة بحوكمة وحماية البيانات الشخصية وخاصة الطبية؛ أكد وزير الاتصالات، على أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي يهدف إلى إلزام الجهات الحائزة على البيانات بعدم إتاحة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على أذن صاحبها، كما سيتم إنشاء هيئة للإشراف على هذه الجهات والتأكد من التزامها بالعمل وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية.

الشركات الفائزة في البرنامج التدريبي

يذكر أنه تخرج من الدورة الثانية للمبادرة 16 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وقد فازت شركة «ذاشيف هاوس» التي فازت بالمركز الأول وهى عبارة عن منصة إلكترونية وتطبيق يتيح تعليم الطهي ومطبخ سحابي أو ما يطلق عليه مطعم افتراضي وهو نموذج عمل ازدهر بشكل كبير خلال جائحة كورونا حيث يعتمد بشكل كامل على طلبات التوصيل عبر تطبيقات رقمية بما يتيح المرونة لأكثر من علامة تجارية باستخدام نفس البنية التحتية للمطبخ.

كما جاءت في المركز الثاني شركة «سكن كوير» التي تقدم منصة تتيح عرض العقارات والجولات الافتراضية للمشروعات باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزَّز VR & AR والتصوير ثلاثي الأبعاد وتقنيات التصوير المحيطي في 360 درجة، بالإضافة إلى شركة «تالنت نيتوورك» والتي جاءت في المركز الثالث عن منصتها الرقمية المتخصصة في ربط المواهب الفنية لخدمة صناعة السينما ومجال الإعلانات والأزياء.

معلومات عن البرنامج التدريبي

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة «AUC Venture Lab» بصفتها عضوًا في شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهي المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميًا في مجال الإدارة وريادة الأعمال.

هذا ويتضمن برنامج Startup Launchpad منهج تدريبي يمتد لمدة 8 أسابيع؛ ويحصل خريجي البرنامج على شهادة معتمدة باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص فى مجال ريادة الأعمال، ولقد تم البدء في الدورة الثالثة من البرنامج في 5 أكتوبر حيث من المقرر الانتهاء منها في ديسمبر المقبل.