مصادر: افتتاح قاعة النسيج بمتحف الحضارة غدا في يوم التراث العالمي

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار عن خطة الوزارة للاحتفاء باليوم العالمي للتراث، والذي يوافق 18 من أبريل من كل عام، ومن المقرر إقامة عدد من الفعاليات وورش العمل بمختلف المتاحف المصرية، منها ورش عمل فنية لطلبة الكليات الفنية، وندوات عن يوم التراث وعرض عدد من القطع الأثرية التي تؤرخ للتراث المصري، وعصور مصر المختلفة من المصري القديم لليوناني الروماني والبطلمي والقبطي والإسلامي والحديث، وسيتوج الافتتاحات احتفالية افتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على عرض المومياوات الملكية البالغ عددها 22 مومياء بمقرها النهائي بقاعة «الحياة الأخرى» بالمتحف القومي للحضارة.

وضع اللمسات النهائية على قاعة متحف النسيج

ووضعت اليوم اللمسات النهائية على سيناريو العرض المتحفي بقاعة النسيج، ونفذ المشرفون على سيناريو العرض المتحفي اليوم عددًا من التعديلات في سيناريو العرض المتحفي، وجرى إضافة عدد من القطع الأثرية جرى جلبها من متاحف الفن الإسلامي، ومحمد علي، بالمنيل لإثراء محتوى العرض المتحفي، كما انتهى العمل بوضع البطاقات التعريفية للقطع الأثرية.

تاريخ النسيج المصري عبر العصور

وتحوي قاعة النسيج المقرر افتتاحها غدًا عددًا من القطع الأثرية الفريدة التي تحكي تاريخ النسيج المصري عبر العصور المختلفة، من الفرعوني وحتى عصر أسرة محمد علي، ومنها مجموعة فريدة من الملابس المصنوعة من الكتان، ومجموعة من النسيج الوبري والأقمشة المختلفة، بالإضافة إلى نموذج فريد من أحد المقابر المصرية القديمة لورشة نسيج، بخلاف مجموعة متنوعة من التماثيل واللوحات التي تؤرخ الأزياء عبر العصور المختلفة بمصر القديمة.