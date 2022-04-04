في ذكرى افتتاحه.. «متحف الحضارة» يستقبل 800 ألف زائر خلال عام واحد

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة: إن المتحف منذ أن تم افتتاحه للجمهور في 4 أبريل الماضي تحول لمزار عالمي ومفخرة لكل المصريين، حيث زاره ملوك وقادة ورؤساء من كل العالم، وكان هناك إقبال غير طبيعي من كل الفئات، حيث حقق المتحف 800 ألف زيارة خلال العام الماضي، وللمرة الأولى نرى هذا الكم من الزيارات من طلبة المدارس والجامعات، وهي ظاهرة لم نعتدها أن يكون هناك شغف بالحضارة بهذا الشكل.

وتابع «غنيم» في تصريحاته لـ«الوطن» بمناسبة ذكرى مرور عام على افتتاح المتحف القومي للحضارة أنه بخلاف الأنشطة المتحفية شهد المتحف القومي للحضارة خلال العام الماضي نشاط ثقافي بأكثر من 40 ورشة عمل عن الحرف التراثية والموروث التاريخي المصري والعديد من الحفلات والعروض التي شهدت مشاركة خاصة لذوي الهمم، وكان لهم مشاركة خاصة في عرض الليلة الكبيرة إضافة إلى حضورهم توقيع كتاب الموسيقار «عمر خيرت»

وأضاف «غنيم» أنه من أهم عناصر تفرد المتحف هي قاعة المومياوات الملكية، والتي افتتحت رسميًا ضمن احتفالات يوم التراث العالمي، لتنقل أجواء البر الغربي بالأقصر لقلب القاهرة في سيناريو عرض فريد من نوعه، يشرح بالتفصيل حياة ملوك مصر الفرعونية وإنجازاتهم وأبرز مقتنياتهم، لافتًا إلى أن إضافة مومياوات جديدة لسيناريو العرض مستبعد في الفترة الحالية حتى لا يتحول متحف الحضارة لمتحف للمومياوات، خاصة وأن إضافة مومياء واحدة يستلزم تغيير سيناريو العرض بالكامل بالقاعة، وهو أمر مستبعد حاليًا، بحسب قوله.

وأشار «غنيم» إلى أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح قاعة النسيج المصري لتضاف لعناصر الجزب للمتحف، وأنه جار العمل حاليًا على توفير موارد للانتهاء من قاعة الهرم الزجاجي والتي ستتحدث عن القاهرة ومعالمها التاريخية عبر العصور، باستخدام أحدث أساليب «المالتي ميديا»، وهو ما سيستغرق وقت لاستقدام أحدث وسائل «المالتي ميديا» العالمية