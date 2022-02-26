متحف الحضارة بالفسطاط يستقبل 3 وفود من السعودية والبحرين وكوريا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدا رفيع المستوى من الجهاز المركزي للمحاسبات بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور حسام العنقري، على هامش زيارة الوفد لمصر.

وكان في استقبال الوفد، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والمشرف العام على صندوق آثار النوبة، الذي رحب بالوفد وقدم لأعضائه نبذة عن المتحف ومقتنياته وأهم معروضاته.

وأعرب الوفد خلال جولته بالمتحف، عن سعادته بالزيارة، وبالصرح العظيم وبدوره كمركز ثقافي متحفي يستقبل العديد من الزائرين ليحكي تاريخ الحضارة المصرية وعراقتها.

كما استقبل المتحف، أيضا رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي بن صالح الصالح، والوفد المرافق له، وكانت في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، التي اصطحبت الوفد في جولة داخل المتحف، وقدمت خلالها شرحا عن تاريخ إنشاء المتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة تحكي الحقب المختلفة للحضارة المصرية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى البحريني، عن سعادته بالزيارة وما شاهده من كنوز أثرية فريدة، مدونا ذلك خلال كلمته في دفتر كبار الزوار الخاص بالمتحف، كما حرص أعضاء الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

وفي سياق متصل، استقبل أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، وزير النقل والبنية التحتية الكوري Noh Hyeong-ouk، والوفد المرافق له، واصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت شرحًا تفصيليًا عما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ فريدة، وما يقدمه من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه.

وخلال الزيارة أشاد الوزير الكوري بالمستوى العالمي للمتحف الذي أصبح أحد أشهر المتاحف حول العالم، وخاصة بعد الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.