منح المعهد الفرنسي لطلبة وخريجي الأزهر.. من يحق لهم الالتحاق بها وآخر مدة للتقديم

دائما ما تقدم جامعة الأزهر العديد من الخدمات وتوفر الميزات المختلفة لطلابها وخريجيها، وآخر ما وفرته لخريجيها من الكليات الشرعية والدينية والكليات الناطقة باللغة الفرنسية، الالتحاق بمنح المعهد الفرنسي بمصر برنامج التميز للعام الجاري 2022، لمواصلة دراسة الماجستير والدكتوراة للراغبين في ذلك والحصول على درجات علمية أعلى.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل منح المعهد الفرنسي التي كشف عنها الأزهر في بيان وكذلك أبرز البرامج الخاصة به.

تفاصيل منح المعهد الفرنسي بمصر

وذكر بيان جامعة الأزهر، أن المعهد الفرنسي بمصر دعوة مفتوحة لكل المختصين في الدراسات الدينية والكوادر الدينية المستقبلية من الناطقين بالفرنسية.

وتأتي هذه الدعوة المفتوحة من المعهد الفرنسي لمن سيتقلدون مسؤوليات داخل أحد المؤسسات الدينية في المستقبل، إضافة إلى الطلاب الناطقين بالفرنسية الذين يجرون أبحاثهم في مجال الدراسات الإنسانية التي لها علاقة بالعلوم الدينية مثل علم الاجتماع وعلم التاريخ والفلسفة وغيرها.

مدد منح المعهد الفرنسي وأبرز البرامج

وكشف المعهد انه يوجد العديد من المنح به، وهي عبار عن منح طويلة تمتد من 12 إلى 36 شهرا، ومنح قصيرة تمتد من 6 إلى 12 شهرا.

وكشف المعهد الفرنسي بمصر أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات من الخريجين من الكليات المطلوبة سيكون يوم 3 مايو المقبل.

من يحق له الالتحاق بالمعهد الفرنسي؟

كما أشار المعهد أن جميع الأديان معنية بهذا البرنامج الخاص بالمعهد وتقبل فيه النساء ويتم تشجيعهم على ذلك، وأن الأولوية حاليا للطلبات المقدمة من الطلاب الذين يدرسون حاليا بالخارج والذين لم يستفيدوا من أي منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية على الطلبات المقدمة من الطلاب المقيمين في فرنسا.