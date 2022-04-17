نظر محاكمة قاتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة في دسوق غدا

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بكفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، غدا الاثنين، أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق، وذلك بعد تأجيل محاكمته بسبب بعض الإجراءات من 14 أبريل وحتى الغد.

المتهم يعترف بجريمته ويُحال لمحكمة الجنايات

ويواجه «إبراهيم إ. م»، 27 عاما، سائق تروسيكل والمتهم بقتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، تهمة قتل الطالبة عمدا بغير ترصد، إذ تعقبها أثناء ذهابها إلى خالتها يوم 17 يناير الماضي، وهددها بالقتل بمطواة، وقتلها وسرق قرطها الذهبي والهاتف الخاص بها ومبلغ 50 جنيهًا.

ووفقا لأمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوة، الذي صدر في 20 فبراير الماضي، فإن المتهم بقتل روان الحسيني اعترف تفصيليا بكيفية ارتكاب جريمته التي هزت مدينة دسوق بشكل خاص وكفر الشيخ ومصر بشكل عام، إذ تعقب الفتاة أثناء سيرها في الشارع ليلا وحال مشاهدته دلوفها إلى باب العمارة التي تقطن فيها خالتها، صعد ورائها مستغلا ظلام السلم وهددها بالصعود معه إلى سطح العمارة بحجة التفاهم وعدم قتلها، وطلب منها أموالا فأعطته الموبايل الخاص بها وقرطها الذهبي و50 جنيها، إلا أنها حاولت الهرب منه.

المتهم لوالدة روان: «الحقي بنتك»

كما جاء في أمر الإحالة أنن المتهم جذب الفتاة وخنقها بـ«الإيشارب» الخاص بها، حتى فاضت روحها إلى بارئها، وأجاب على هاتفها وقال لوالدتها «الحقي بنتك فوق السطح»، وأنه حاول إيهام ذويها بإنها مع شاب على السطح ليتبين كذبه فيما بعد.