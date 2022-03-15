14 أبريل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه، التابعة لمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة يوم 14 أبريل المقبل.

أولى جلسات المحاكمة

ومن المتوقع أن تشهد أولى الجلسات حضور محامي المتهم، وأهل المجني عليها، وذلك بعدما أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، الشاب إبراهيم إبراهيم معوض، 27 سنة، سائق تروسيكل المتهم بقتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، إلى محكمة جنايات فوه، في 20 فبراير الماضي، إلى محكمة الجنايات.

تفاصيل قضية مقتل روان الحسيني

وقيدت القضية تحت رقم 2483 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 196 كلي كفر الشيخ 2022، ونص قرار الإحالة على أنه في يوم 17 يناير قُتلت المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، لأنه حال إبصار المتهم للمجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي، وتحمل حقيبة في يدها، اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها فتتبع أثرها.

المتهم هدد المجني عليها بالسلاح

وأضاف قرار الإحالة: وما أن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب جريمته حتى أشهر سلاحًا أبيض «مطواة» في وجهها، وتمكن بهذه الطريقة من استكمال جريمته، وما أن نهرته المجني عليها، وصاحت مستغيثة محاولة الفرار، حتى أمسك بها من الخلف وخنقها بغطاء الرأس الذي ترتديه، حتى فاضت روحها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

وتابع قرار الإحالة: اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي سرقة منقولات المجني عليها، وهي عبارة عن «هاتف محمول، قرط ذهبي، ومبلغ مالي»، بطريق الإكراه، إذ أنه وما أن ظفر بها منفردًا مستغلًا عدم وجود أحد في سلم العقار حتى أشهر في وجهها السلاح مهددًا إياها به، ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار، والاستيلاء على ما بحوزتها من منقولات.

يذكر أن «الوطن» انفردت بنشر نص التحقيقات في قضية مقتل روان الحسيني، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأنه تعقبها حتى دلفت للعمارة التي تقطن بها خالتها وطلب منها أموالًا، وقتلها خنقًا.