استشارية تغذية تكشف أفضل وقت لممارسة التدريبات الرياضية في رمضان

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن أفضل وقت لممارسة التدريبات الرياضية هو قبل الإفطار مباشرة، حتى يسحب الجسم من الطاقة والدهون الموجودة فيه، وبعدها يفطر الشخص، لافتة إلى أن التدريب يحتاج تناول طعام بعد الانتهاء منه.

صعوبة أداء التمرينات الرياضية في ساعات الصيام الأولى

وأضافت «جاد الحق»، خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يصعب التمرين صباح اليوم أثناء الصيام حتى يأكل الشخص بعد الانتهاء من التمرين، مؤكدا أن أفضل وقت للتمرين بعد الإفطار يكون في الساعة التاسعة مساء.

نصيحة للرياضيين

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أنها تنصح لاعبي الرياضة بتناول منتجات ألبان بعد التمرين لأن الألبان ومنتجاتها بها بروتين عالي سريع الامتصاص، وكذلك يمكن تناول الفاكهة التي تضم سكريات تعوض الجهد المبذول من العضلة، وإذا لم يتم تعويض العضلة تصبح العضلة أصبح.

بروتوكول الرياضيين

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن بروتوكول الرياضيين يضم أنواع معينة من الطعام وتناول الطعام عدة مرات بعد وأثناء وقبل التمرين من أجل تحقيق أكبر منفعة، موضحة أن تغذية الرياضيين أصبحت أكثر انتشارات في الوقت الماضي بعد أن كان يوجد عدم اهتمام بالتغذية، مشيرا إلى أن المنتخبات الوطنية لديها استشارين أغذية وبدينين ونفسيين من أجل تحقيق أكبر منفعة للرياضين.

استشارات طبية في رمضان

وتكثر الاستشارات الطبية مع قدوم شهر رمضان المبارك حيث تظهر نصائح للتدريب في أوقات معينة خاصة مع ساعات الصيام الطويلة من أجل العودة بالنفع على الأشخاص وإمكانية ممارسة حياتهم الطبيعية في نفس الوقت.