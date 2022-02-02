ميمي جمال تتحدث عن عقوق الوالدين مع شافكي المنيري في «التاسعة»

تحل الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامية شافكي المنيري، خلال حلقة غدا الخميس، من برنامج التاسعة، الذي يُعرض عبر شاشة القناة الأولى على التليفزيون المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ميمي جمال تتحدث عن أزمات رشوان توفيق وشريفة ماهر

تتحدث ميمي جمال، عن أعمالها الفنية الجديدة، وكواليس دورها في مسلسل «آخر دور»، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، ويتناول أزمات عقوق الأبناء تجاه آبائهم، مثلما حدث مع الفنانة شريفة ماهر والفنان رشوان توفيق مؤخرًا، كما تتحدث عن مشاركتها في مسلسل «قانون العمل» الذي تواصل تصويره حاليًا.

ميمي جمال تكشف أسرارًا جديدة عن فترة الاعتزال بعد وفاة زوجها

كما تتحدث ميمي جمال، عن سنوات الاعتزال لمدة تجاوزت الخمسة أعوام، منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، كما تكشف عن أسباب العودة، وتعاونها مع أجيالٍ جديدة من الفنانين الشباب وكذلك المؤلفين، وذلك بجانب الحديث عن محطات أخرى من حياتها الفنية.

تعرف على أبطال مسلسل قانون العمل

يذكر أنّ مسلسل قانون العمل، من بطولة إياد نصار، وإسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ومن إنتاج شركة «e producers» المنتج محمد السيد.

تفاصيل دور ميمي جمال في مسلسل آخر دور

وتُقدم الفنانة ميمي جمال، في مسلسل آخر دور، مثالًا حيًا عن عقوق الوالدين، وتعاني بالعمل من قسوة ابنتها، وتشارك بالعمل مع الفنانة دينا الشربيني، ومن المفترض أن يعرض خلال الفترة القليلة المقبلة على منصة «شاهد».